好孩子娛樂負責人曾凱君前年籌拍賀歲片《大三元》，透過鄭姓女股東遊說她女性友人投資1 000萬元，約定餘款可按1／8比例分配，並安排友人女兒在片中軋上一角，但事後友人發現分配餘款過低，憤而提告詐欺。台北地檢署今依詐欺罪起訴曾男、鄭女、公司陳姓女經理3人。

《大三元》是去年春節檔上映的賀歲國片，卡司包括Ella陳嘉樺、澎恰恰、王彩樺、黃仲崑、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋等知名藝人，但票房不如預期。

1名女子向檢警指控，好孩子負責人曾凱君，為募資籌拍電影，透過股東鄭書瑄找她投資，宣稱拍片資本為8000萬元，投資1000萬元，可按1／8比例分配，並稱藝人徐乃麟等人也要入股，由於對方還安排她女兒在戲軋上一角，她因此心動，答允簽約投資。

她控稱，事後大家討論投資餘款做分配時，她對帳發現原來影片的資金只有6000萬元，若依據當初說好的分配比例計算，她應拿回1／6，但她只拿到1／8，金額差距甚多，認為受騙，憤而提告。

檢方調查後，認為曾、鄭原本只計畫籌資6000萬元拍片，入股1000萬元，可分得16.66％餘款，但2人擔心利潤被稀釋，邀被害人入股投資時，故意謊稱拍片資金8000萬元，讓被害人足足少分配4.15％比例，涉嫌詐欺，今起訴曾、鄭3人。

(中時 )