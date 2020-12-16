TikTok年度迷因「＃一剪梅」 GEM鄧紫棋粉絲數破140萬

行動短影音平台TikTok於16日發布台灣2020年度回顧排行榜，包括「最受歡迎名人」、「最受歡迎趨勢」，以及由用戶票選出的「最受歡迎創作者排行榜」。

GEM鄧紫棋吸睛 粉數破140萬

TikTok熱潮席捲全球娛樂產業，台灣藝人紛紛入駐與粉絲互動，分享第一手的最新消息與日常的有趣花絮。TikTok年度10大名人包括GEM鄧紫棋、許凱皓、任家萱Selina、王心凌、Bii畢書盡、A-Lin、李玉璽Dino、楊丞琳、GEmma吳映潔、韋禮安，其中鄧紫棋粉絲數突破140萬，坐擁人氣王寶座。

TikTok發表2020年度十大名人。（TikTok提供）

年度10大創作者 輪胎行老謝「中年之光」

12月上旬TikTok用戶選出心目中的最佳創作者，前10大創作者由串串李川、Han、云 、毛克利的毛、輪胎行老謝、美姬、綸綸老師、FreeFire馬克葛格、恩恩來了，與丁小鈺の魔術日記拿下殊榮。其中42歲的輪胎行老謝在一票年輕創作者中搶進10大，獲廣大各年齡層支持。他用TikTok教客語、逗時事，後製一手包辦，太太、母親與女兒都粉墨登場，連來店客人也成了演出嘉賓。

TikTok發表2020年度十大創作者。（TikTok提供）

在新竹經營輪胎行的謝豐旭「老謝」，在Tiktok闢「@輪胎行老謝」與家人們拍攝短視頻。（新竹竤騰輪胎行提供）

16日年度10大創作者發表當天，輪胎行老謝趁工作空擋邊吃便當邊「吃播」感謝粉絲給他的支持。有用戶即時留言問「我的影片沒人看怎麼辦」，輪胎行老謝回應：「剪輯與拍攝技術需要花心力研究、練習，我自己也仍在學習。」他希望能與同行老搭檔「小江」今後能拍有劇情、甚至能讓觀眾有「追劇」感的故事片，有待克服人力、器材等問題。

同時發表的年度最受歡迎趨勢中，台灣人最愛的迷因「#一剪梅」、特效「#變身漫畫」、魔性舞蹈「#走到哪跳到哪」與合拍功能「#跟我一起唱」皆入榜。

TikTok發表2020年度回顧。（TikTok提供）

2020 年度十大名人

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2020 年度十大影片

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2020 年度十大創作者

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(中時 )