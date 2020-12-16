吳青峰最新MV〈沙灘上的佛洛一德〉請到陳竹昇飾演「佛洛一德」，與貫串專輯上冊影像的「費洛蒙小姐」陳雪甄兩大金馬演技派交手對戲。導演黃中平準備了16張床舖呈現潛意識夢中的吳青峰，但前一晚睡太飽的他，竟嫌棄：「可是我現在睡不著」，當場失眠。

〈沙灘上的佛洛一德〉MV由黃中平執導，與〈費洛蒙小姐〉、〈最難的是相遇〉組合為「上冊三部曲」，三支MV於三天內拍完，將豐富的音樂元素化為視覺盛宴。繼〈最難的是相遇〉由金馬影帝莫子儀演出、入圍金馬獎最佳女配角的陳雪甄飾演〈費洛蒙小姐〉後；吳青峰也首度與以《阿莉芙》獲金馬男配角獎的陳竹昇合作，堪稱「金馬集郵達人」。

MV一開場就擺出16張床舖，吳青峰飾演躺在床上、被「催眠者」佛洛一德喚醒的夢境主角，第一次與陳竹昇碰面就對戲，吳青峰緊張直說：「我不會演戲啦！誰快來操控我！」陳竹昇一現身馬上展現戲精功力，連臨時演員都因他帶戲，眼神聚焦、表演突然生動起來，讓吳青峰直呼「太神奇了！」至於吳青峰必須展現狂放崩潰、憤怒、不屑、邪惡微笑等各種情緒的高難度演出，黃中平導演拍完後不禁猛虧吳青峰：「遇強則強，演技進步了！還說自己沒演技！少騙人！」

黃中平笑稱，當初邀請陳竹昇演出「佛洛一德」，陳竹昇打趣說：「我覺得以氣質論，我還比較像佛祖。」黃中平希望他拋棄自我、完全歸零，結果演出效果驚人，完全將角色詭譎中帶著一點捉狹幽默、諷刺感的個性表露無遺，黃中平大讚：「竹昇老師穩定度真的很高，包括他、〈費洛蒙小姐〉雪甄老師和〈最難的是相遇〉中的莫子儀，在現場發揮都是超乎想像的，我反而從演員身上學到很多。」陳竹昇則說，歌曲的前奏就讓他感受到一種未知的神祕感，隨著旋律進展到副歌，感受到佛洛一德想要尋找、突破什麼，「青峰的曲和詞非常match。」

吳青峰《16葉演唱會》將於12月20日(日)晚間20:00在包括青峰官方Youtube及香港、星馬等海內外近40個網路平台線上播出，播出結束後將首播〈沙灘上的佛洛一德〉MV。

「佛洛一德」試圖喚醒「做夢者」青峰。（環球音樂提供）

青峰為了拍攝〈沙灘上的佛洛一德〉MV「失眠」。（環球音樂提供）

陳竹昇(左)讚美青峰譜曲完美契合李格弟老師的歌詞（環球音樂提供）

陳竹昇(左)讚美青峰譜曲完美契合李格弟老師的歌詞（環球音樂提供）

(中時 )