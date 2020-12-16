宋威龍演出破億陸劇《以家人之名》，在劇中飾演大哥凌霄，與飾演二哥子秋的張新成，飾演小妹尖尖的譚松韵攜手合作，一路從第一集酷帥到最後一集，他更被時尚界盛讚臉蛋完美零死角，榮登2020亞太地區百大帥哥第七名殊榮。日前接受LiTV線上影視專訪時，被問到最滿意自己哪部分？他謙虛回應：「身體與臉蛋都是父母給的，因此我都很喜歡！謝謝大家的讚美！」

21歲的宋威龍與25歲張新成、30歲譚松韵相處宛如一家人，劇中飾演海潮爸爸的涂松岩，被封「國民爸爸」的他，宋威龍很榮幸能與涂老師合作。《以家人之名》口碑極佳，不少粉絲敲碗第二部，宋威龍也幻想說出劇情裡，最後他與小妹成為愛侶婚後的日常模樣，「其實後續我跟尖尖在一起時就很甜了，婚後當然會繼續延續這種狀態！我們從小一起長大，相處模式不會有太大改變，但疼愛尖尖是不會少的！」

現實生活中，宋威龍有個與自己感情很好的姊姊，思想傳統的他，會希望男生要多照顧女生些。聊到感情觀，宋威龍則堅持專一到底，彼此相處感覺舒服，能輕鬆談心即可，若女生婉拒表態不愛你？宋威龍直率的說：「如果對方不愛，我就放手讓彼此自由，未來充滿希望與寬闊的路，各自努力追求屬於自己的幸福才是最好的方式！」。

由於宋威龍從小就上少林寺習武，現在成為全方位藝人，朝武打演員之路的夢想有改變嗎？宋威龍說：「並沒有一定要朝什麼方向發展，我認為演員之路上，只要能遇到好劇本或好角色，我都會希望爭取出任，去少林寺研修，是小時候看了李連杰老師的作品『少林寺』而受到感動，因此決定學習，那時年紀很小，沒有想很多，就是一個認定就努力去做，現在長大了，視野領域廣了，就也不會侷限自己，每種挑戰對我來說都是很好的磨練！」。宋威龍最近投入新劇《張公案》演出，也承諾未來疫情趨緩，有機會一定來台灣與大家見面！

被時尚界盛讚臉蛋完美零死角，宋威龍榮登2020亞太地區百大帥哥第七名。（LiTV、歡娛影視提供）

宋威龍榮登2020亞太地區百大帥哥第七名。（LiTV、歡娛影視提供）

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