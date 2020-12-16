政府為了避免罰鍰壓垮人民的生活，繳納義務人可以向行政執行署申請分期繳納。但現行法規下，分期繳納期數上限最多為72期，除非罰鍰金額在1000萬元以上，才能夠再申請延長。對於只考慮罰鍰金額，而沒有考慮到受裁罰者資力的規定，民進黨立委周春米今在司法法制委員會對此提出質疑，法務部行政執行署表示，將修訂分期付款相關規則。

周春米說，《行政執行事件核准分期繳納執行金額實施要點》有關分期繳納罰款的規定，目前原則上是最高以七十二期為限，例外為執行金額（含累計）在新臺幣一千萬元以上之行政執行事件，經核准分七十二期繳納，仍無法完納者，得經核准繼續延長期數。講白話點就是一千萬元以上的罰鍰才能申請以72期以上的分期作繳納，其餘則最多只能分72期繳納。

周春米說，現行的分期繳納規定的設計，是因為過去高額裁罰都是以金融機構、公司行號或法人等為主要規範對象，因此並沒有考量到裁罰單一自然人時，單一自然人的資力可能遠不如法人。

周春米指出，許多漁民遭受上百萬之裁罰後，申請分期付款，但也因為遭裁罰金額通常不足一千萬元，所以最多只能分期72期繳納，一個漁民每月仍須繳納十萬元以上的罰鍰，想都覺得吃不消。漁民紛紛前來陳情表示願意繳納但實在無法每個月付出動輒十萬元以上的罰鍰，也都因為規定上的桎梏愛莫能助。

法務部回應，隨著各項行政罰鍰金額有提高的趨勢，分期繳納的法規的確有修訂的必要。法務部已經研議修法草案，將不再限於1000萬以上之罰鍰才能突破72期的上限，而是會考量繳納義務人的資力狀況，去審酌是否給予寬限。

(中時 )