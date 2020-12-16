一名丈夫日前要去酒店跟朋友慶祝前，因為擔心老婆多想，先跟對方報備，沒想到老婆竟若無其事地說「那天我要準備什麼？」示意要一同前往，他則說兩人婚前已經協議去酒店前要報備，妻子則回應沒有不讓他去，「我也沒說，我不會跟！」讓他相當傻眼，直說要是妻子去，根本浪費錢，那還寧願去酒吧、KTV就好。

該網友在臉書爆料公社發文表示，他的好友因為考上機師，他要和朋友一起去酒店慶祝，因為擔心老婆會多想，因此他用通訊軟體向對方報備一聲，沒想到老婆竟然回應「那天我要準備什麼呢？」他起初很疑惑，老婆才說「你去，我不用跟？」他向對方說婚前已經說好，如果要去酒店只要報備一聲就好，怎麼現在變成要同行？

一名丈夫日前要去酒店前向老婆報備，老婆竟然說「我要準備什麼？」作勢要跟去。（圖／翻攝自臉書）

該網友老婆說，「我沒有不讓你去啊，我也沒有說，我不會跟啊」她還懷疑丈夫是不是心裡有鬼，所以才不讓她跟。該網友也在臉書說，他也不知道該怎麼跟朋友說，「煩死了！」要是老波跟著去店，根本浪費錢，他還寧願去酒吧、KTV就好。

許多網友看到文章後紛紛留言，「沒做什麼事，為什麼不讓老婆跟」，也有網友說這是男生的聚會，多一個女生真的很奇怪，「氣氛不一樣，同行的朋友應該也會不盡興」、「就跟你老婆說：我們恢復到婚前」。

(中時新聞網)