來自俄羅斯的莫斯科古典芭蕾舞團今晚將在台北演出，但今卻傳出有4名成員確診新冠肺炎，指揮中心為保險起見，也安排舞團中剩餘的48人採檢，文化部政務次長蕭宗煌表示，若再有一人確診，則會停止演出。不過，主辦單位已先行宣布，今晚的首演確定取消，後續的演出將視檢驗結果再另行通知。

蕭宗煌表示，該團隊來台演出前，全世界只有台灣可以演出，他們來台前有做檢測，沒問題才入境，且經過十四天的隔離，隔離後彩排時就進行檢測，有這樣的情況。演出團隊的主辦單位協調後，告知目前整體情況，今天會緊急由榮總派人檢驗，預估六點之前會有結果。

這是樂觀預估，若採檢都沒有問題，就會順利演出，若有問題，活動就會取消，因為已經做了排演，52人當中，除了4人確診，其他都已經排練了，排練時有分流分區，基於防疫原則，原則上可能取消演出。

蕭宗煌表示，團員們採檢前是沒有排練的，沒有總排練。至於有團員的IG傳出到其他地方出現足跡，蕭宗煌表示，整個檢疫十四天是不能外出，一人一房，不會彼此接觸，送餐也是。十四天隔離後，採檢也是分流，三人一部電梯、戴口罩、採檢後也都是有安全動線防護。

因為之前許多確診者都會陰陰陽陽，外界憂心，今天即使二度採檢陰性後，還是可能出現陽性，可能還是會有風險？陳時中表示，演出是舞團之間和社區之間適當的分離，動線不會有問題，團員之間是否互相傳播，有症狀者相關檢驗也會來做，工作人員之間最少的接觸，最大的防護為原則，把所有可能性降到最低。

(中時 )