蔡英文總統日前接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）期刊書面訪問；總統表示，身為女性總統，她有責任在國內外努力不懈推動婦女賦權，直到不再出現「女性總統」這個名詞。

《康乃爾法律論壇》係康乃爾大學法學院期刊，2020年秋季號以「凌越逆境」（Leading through Adversity）為題，刊登總統等10位傑出校友的領導事蹟。

總統說，從COVID-19疫情，學到一堂重要的領導課，就是要形塑共同目標，看到各界人士放下歧見，齊心努力，最是讓人欣慰。領導就是激發團結，這是我們抗疫成功的真正關鍵。

她說，另一項優勢是，台灣從對抗SARS、H1N1及H7N9流感、登革熱等疫情，所累積的豐富防疫經驗。

她指出，從這些經驗中，學足教訓，於是能授權專業防疫團隊引領應變，專業建言，能早洞察疫情的嚴重性，有效動員政府和民間資源，而最重要的是，引領全民同心抗疫。

她說，國家的醫療體系，搭配先進的數位能力，成功打造一個全面追蹤監測病毒的安全網；在政府和國內製造商合作下，台灣迅速從口罩進口國，躍為全球第二大口罩生產國，供足國人需用，也捐贈口罩等物資給有需要的國家。

她指出，即時透明的資訊，建立起民眾的信心。藉由這些平臺和民眾直接溝通，說明政策，破除謠言，贏得了民眾對政府的信任。

她說，疫情雖還看不到盡頭，但台灣的防疫成就，有信心迅速因應變局，守護全民健康，以台灣為榮。

被問到何以不必採取封城措施；她說，台灣因應疫情的三項主要原則─審慎以對、迅速應變及超前部署，掌握先機，免於封城。

總統強調，防疫成功與否，取決於領導人決策的成效。同理心、謙卑、合作等領導特質，並非女性獨有，有效的領導力所需要的人格特質和技巧是跨越性別的。

她說，「希望世界看待台灣的抗疫成果，不是著眼領導人的性別，而是看到所有台灣人民的貢獻」。身為女性總統，有責任在國內外努力不懈推動婦女賦權，直到不再出現「女性總統」這個名詞。這個目標，從未改變。

總統說，法學背景讓她能以邏輯分析能力來處理問題。防疫決策必須迅速果斷，法學思維確具助益；民主和透明就是台灣防疫成功的關鍵。

她表示，法學背景是她一大資產，法律專業必須與不同專業攜手合作。過往的經貿談判經驗，讓她學會敬重不同領域的專業，因此她相當重視中央流行疫情指揮中心的意見。

(中時 )