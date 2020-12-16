台北捷運觀光彩繪列車正式起跑！熊讚領軍邀民眾看圓寶、搭貓纜、遊貓空！（觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北捷運觀光彩繪列車正式起跑！熊讚領軍邀民眾看圓寶、搭貓纜、遊貓空！（觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北捷運觀光彩繪列車正式起跑！熊讚領軍邀民眾看圓寶、搭貓纜、遊貓空！（觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北捷運觀光彩繪列車正式起跑！熊讚領軍邀民眾看圓寶、搭貓纜、遊貓空！（觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

「捷運文湖線有超萌動物出沒!」由北市政府觀光傳播局與台北捷運公司、動物園攜手合作推出的「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車，由副市長蔡炳坤16日上午宣布啟動，他指出，第一班車將在下午4點30分首發、正式通車，至明年3月15日止，採隨機發車，行駛期間每日10班次，列車上由熊讚領軍大貓熊和動物寶寶們展開台北冒險之旅。

蔡炳坤指出，台北市立動物園近期許多動物寶寶紛紛出生，大貓熊圓寶自6月28日出生至今快滿半年，預計在明年1月1日起亮相與大家正式見面，因此藉圓寶亮相前，由觀傳局與北捷、動物園合作打造捷運文湖線「猫起來玩台北」動物觀光彩繪列車。

他說，車身採繪本型式，由熊讚領軍動物寶寶大貓熊、馬來貘、歐亞水獺和黑腳企鵝遊台北的冒險故事，捷運動物園站及貓空纜車也推出以大貓熊等動物寶寶為主題的布置。

蔡炳坤表示，市府一直在為圓寶亮相做準備，規劃一系列的活動，除了圓寶之外動物園今年還有黑腳企鵝、歐亞水獺、馬來貘等高人氣新生寶寶，可說是喜事連連，歡迎全台民眾利用接下來元旦3天連假、1月20日起長達29天的寒假、春節7天連假、二二八紀念日3天連假等假期安排親子出遊，前來台北搭乘彩繪列車，跟著動物寶寶們的腳步到台北後花園-貓空，一起去看圓寶、搭貓纜上貓空走樟樹步道及泡茶看風景。

蔡炳坤補充，希望藉由圓寶亮相，在「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車的行駛期間，搭配台北市跨年、燈節、花季等大型活動，為台北市帶來觀光人潮，同時台北市也推出住宿加碼補助，讓團客或自由行旅客，都可感受到台北歡迎遊客的心意。

悠遊卡公司指出，為慶祝圓寶誕生紀念，悠遊卡公司特別發行二款「大貓熊圓寶悠遊卡」，分別有以珍珠白版面製作的「插畫版」和「寫真版」，讓可愛的圓寶可以隨身攜帶，陪大家一起悠遊台灣。

即日起於全台發行，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及台北捷運南京復興、忠孝復興、大安、動物園等站的自動加值機(GAVM)都可購買得到，圓寶的粉絲們要買要快。

歡迎民眾帶著圓寶悠遊卡來搭乘台北捷運，「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車所行駛的文湖線，除了可到動物園，還能到大湖公園等文湖線景點，都是台北熱門景點。

上午啟動儀式有副市長蔡炳坤、台北市議員王欣儀、台北市議員鍾沛君、市長辦公室主任謝明珠、觀光傳播局長劉奕霆、教育局主秘吳金盛、動物園園長劉世芬、北捷公司董事長李文宗、悠遊卡股份有限公司協理周美里等出席，觀傳局強調，所有精彩的系列遊程都可上台北旅遊網查詢，歡迎全台民眾「卯起來玩台北」。

(中時 )