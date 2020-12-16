稍早數十輛水肥車大批集結環保署前中華路，水肥清運業者不滿表示，台北市工務局衛生下水道工程處的污水廠污水檢驗標準過於嚴苛，已發生數次檢驗水肥水質不合格導致水肥車輛遭停證，「我們只是清運業者，怎麼知道水肥裡的水質合不合格？」「衛工處的標準根本刻意刁難業者啦！」，在環保署前遞交陳情書後，現在大批車輛正前往台北市政府途中。
台北市水肥同業聯誼會代表陳益萍表示，台北市迪化街污水處理廠是全國之首的污水處理廠，就是要處理民生污水，不能因為處理效能不佳就拿業者開刀，今天的衛工處沒有任何配套措施，只是一味的打壓基層業者，業者已嚴重影響生計無法生存，這是什麼權威官員？民主法治社會還容許如此高壓手段來逼迫？
陳益萍指出，我們只是清運業者，市民的排泄物是否合乎標準根本管不到，開罰業者完全沒有道理，污水處理廠身為公家單位就應該要照單全收，「不然今年編列11億預算是在編列什麼？不就是要針對處理設備改善更新？」
在環保署廢管處副處長劉瑞祥接過業者陳情書後，業者正開著水肥清運車前往台北市政府。
(中時 )
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