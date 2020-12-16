藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐遭控製造手槍未遂罪，士林地院16日上午開庭，對於法官詢問孫安佐曾嘗試組裝但因故未能成功，孫委由律師回答，律師說孫沒有能力，也未受過訓練，僅上網購買並未著手製造手槍。離開法庭時，孫說「現要拼結果，等結果出來保證講很多」。

蒞庭檢察官說，孫安佐購得的槍身，依包裝盒上的說明書，只要擋板去除，再裝上板機就可完成槍枝，而司法互助得來的證據顯示，孫已去除擋板，經美方鑒定人員試射成功。

律師則稱孫安佐卻有上網購買，但他未經訓練，不具客觀能力可以組成槍枝，僅上網購買後就放棄，所以孫並未著手。律師強調孫安佐是剛滿18歲，離鄉背井1人在美寄宿家庭，蒞庭檢察官立即打斷律師，並稱「已經講了3遍」。

庭末，辯護人主張孫安佐是由父母安排寄宿，若法官認為孫安佐行為可罰，在量刑上聲請傳喚孫鵬到庭，但檢察官反對，並稱只要具狀呈明即可。法官安排下次開庭時間，孫安佐希望能排在他沒課的時候，法官則說，要看合議庭時間再決定。

(中時 )