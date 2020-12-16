電影《孤味》多處場景在台南拍攝。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

電影《孤味》票房熱賣，跟著帶動台南多處拍攝地的觀光，台南市政府觀旅局趁勢推出「孤味電影景點導覽地圖」，精選8大主場景，進行背景故事簡介，還提供主場景周邊熱門景點及相關遊程介紹，還有各大蝦捲名店推薦，歡迎民眾下載索取。

台南市長黄偉哲表示，電影中7成場景在台南取景，包括：安平區的安平魚市場、漁光島、四草大橋及橋頭沙灘公園等，其中片尾林秀英搭乘計程車遠眺台灣海峽的四草大橋，是假日賞夕陽、談戀愛、看海的熱門景點。而緊鄰安平漁港的漁光島，劇中林秀英大女兒陳宛青與前男友關鎮初戀拜訪所在，也是許多新人拍攝婚紗的首選地之一。

黃偉哲說，橋頭海灘公園位於安平觀夕平台和四草大橋之間，傍晚時分是浪漫觀夕的好所在，也是陳宛青與前男友關鎮重逢後漫步談心之地；位於安南的鹿耳門天后宮，是來台南旅遊必訪的聖殿，更是劇中的關鍵場景，林秀英於此處遇見陪伴自己丈夫走完最後一程的蔡阿姨，從其得知丈夫生前對她的歉意，進而放下對丈夫的怨懟。

觀旅局長郭貞慧則說，電影在市區取景的場景也不少，如國定古蹟台南車站，是林秀英接送孫女小澄及搭乘火車前往台北時的站點；在地人習以為常的台南公園、湯德章紀念公園及圓環，是林秀英搭乘計程車接送孫女小澄時窗外出現的景緻；而林秀英舉辦七十大壽壽宴的台菜餐廳內景，是在全台唯一匯集台南在地百年飲食料理的「府城食府」拍攝，外景則取自原為日據時代西門國小校長宿舍的安平鄉土文化館。

「孤味電影景點導覽地圖」即日起於安平區公所、安南區公所、東區區公所、台南火車站旅遊服務中心、台南航空站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、高鐵台南站旅遊服務中心、安平旅遊服務中心提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」（https：／／reurl.cc／0O3j1l）下載。更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。

台南市政府觀旅局推出「孤味電影景點導覽地圖」，精選8大主場景。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府觀旅局推出「孤味電影景點導覽地圖」，精選8大主場景。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

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