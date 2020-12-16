資深藝人曹西平，敢說敢言的嗆辣風格深受網友喜愛，近來在臉書發文感慨表示藝人總是給外界「愛慕虛榮」的刻板印象，主要是太多人喜歡「打腫臉充胖子」，不忘強調：「從來不在乎別人異樣眼光來看我，我就是我」。

曹西平表示從來不在乎別人用異樣眼光看他，別人怎麼過自己就怎麼過，不會因為自己藝人身分，就必須顧及面子靠名牌車代步才能出門，畢竟並非每個藝人的收入，都能夠滿足自己過著吃高檔料理、開名車、穿名牌的生活，也讓他感概很多藝人明明沒有錢，卻要過奢侈的生活，而這些虛榮的假象，導致外界誤認以為當藝人賺錢很容易，不禁感嘆：「真的是好的不學，都學這些旁門左道」。

有感於演藝圈亂象，曹西平表示活越老越會面對真實的自己，也不太在乎別人的眼光，像是現在也沒那麼多偶像包袱，即便搭捷運搭公車通勤被民眾認出，也能夠從容以對，還不忘向粉絲喊話：「看到我搭捷運搭公車，記得跟我說你好棒啊」。

藝人不需要愛面子 沒有名牌車子ㄧ樣可以出門 搭捷運看看不同世界的人 人家如何過生活，，？ 別人怎麼過我就怎麼過 我從來不在乎別人異樣眼光來看我 我就是我 你可以搭捷運我也ㄧ樣可以搭捷運 藝人吃高檔料理開名車穿名牌 並不是每個人藝人都可以的 ... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月14日 星期一

對此網友也紛紛留言：「沒必要總是受困於別人的眼光」、「演藝圈小咖其實收入都不高，但是很多要硬撐場面。讓別人覺得他很風光亮麗」、「不須打腫臉充胖子~自在、開心過活比較重要」。

(中時新聞網)