台南市警六分局灣裡派出所楊姓警員，15日晚間與友人餐敘飲酒後，騎私人機車返回南區住處途中，因追撞前車致酒駕曝光，酒測值達0.66毫克，警方除將他依公共危險罪嫌移送法辦外，分局獲悉也立即開會依相關懲處規定，除報局擬記1大過及調整服務地區外，也將追究相關考監責任。

楊姓警員是在昨天晚間7時30分勤餘時間前往永康區訪友餐敘，並在友人的盛情邀請下，飲酒助興。晚間9時餐敘結束後，楊員卻心懷僥倖騎機車準備返回南區住處。

當行經東區中華東路一段、凱旋路口停等紅燈時，楊員不慎追撞前方的自小客車，雙方雖均未受傷，但因車主撥打110報案，管轄的警一分局莊敬派出所派員處理，並實施酒測，發現楊的酒測值達0.66毫克，全案依公共危險罪送辦。

警六分局長陳錦文指出，楊員身為執法人員，知法犯法，做了最壞的示範。分局雖一再告誡員警勿酒後駕車，但仍有少數投機員警，心存僥倖心態，結果往往付出慘痛的代價，希望每位員警能由別人身上記取教訓，不要再以身試法。

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(中時 )