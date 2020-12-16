彰化縣二水鄉田樂堆肥場，由田駱股份有限公司申請興建，將回收的畜禽糞、農業廢棄資材等，以適當比例混合，在場內進行發酵，再送往田駱製作有機天然肥料。（吳建輝攝）

田駱股份有限公司位在二水鄉隔壁的田中鎮，堆放的禽糞暴露在戶外，味道難聞。（吳建輝攝）

廠商代表陳月杏強調，堆肥場一直在進步，想要與居民共存，希望民眾再給機會。（吳建輝攝）

彰化不僅是農業大縣，也是重要的畜牧業生產地，禽畜糞廢棄物處理問題也相當重要，彰化二水一家禽糞堆肥場，因堆放大量糞便挾帶惡臭，讓附近居民苦不堪言，去年公所會同居民開設協調會，廠商允諾改善，但１年過去不但沒改善，味道又更濃，16日鄉長蘇界欽邀集廠商、縣府、居民及民代，召開第2次協調會，但仍未取得共識，居民還當場成立自救會，誓言抗爭到底。

彰化縣二水鄉田樂堆肥場，由田駱股份有限公司申請興建，將回收的畜禽糞、農業廢棄資材等，以適當比例混合，在場內進行發酵，再送往田駱製作有機天然肥料，但發酵過程會散發濃濃惡臭，工廠機具在清運時，翻攪讓味道伴隨風勢，「席捲」整個二水，不但影響居民，更影響觀光客到二水的興致。

當地住戶氣憤表示，她住在堆肥場對面，身受其害，家裡門窗只能緊閉，儘管這樣還是常常半夜被臭醒，餐桌上的美食是什麼味道都不知道；光化村長孔炳煌說，今天廠商說的他都聽不下去，給過一次機會了，15村的村長已取得共識，會抗議到底。

廠商代表陳月杏表示，去年協調會結束就找來專家協助，增設除臭房，透過水霧水洗降低異味，未來還會增加6支排風設施，搭配導風罩將風排到地下，搭配除臭房稀釋味道，強調堆肥場一直在進步，但民眾似乎不領情，只希望堆肥場搬走，還給居民一個乾淨無味的空氣。

二水鄉前鄉長鄭阿玥說，田樂從2018年營運開始，已經被投訴超過50次，去年12月25日協調，業者承諾會改善，但空氣異味仍存在，她生氣拍桌說道，廠商為了蓋掉味道，不知道用了什麼化學藥劑，刺激腦神經，讓民眾聞不到味道，相當可惡。

二水鄉長蘇界欽表示，近來飽受委屈，許多民眾認為公所不積極，但該堆肥場確實是合法申請的場域，民眾想要其搬離，公所確實沒有權力，但民眾的聲音他都有聽到，他也住在堆肥場附近，比誰都希望他搬走，希望鄉親能體諒，公所會持續努力，還給鄉親乾淨的空氣。

彰化縣環保局表示，自2018年起陸續接獲民眾檢舉，但該堆肥場周界異味檢測都是合格，今年11月17日特別駐守現場，等待味道湧現時進行採樣，送檢後發現異味確實超標，比規定高出4倍，依廠商超標數值，將開罰60至120萬，三個月後將複查，複查未過得以連續開罰。

(中時 )