國民黨主席江啟臣今天在中常會砲轟民進黨攻擊在野黨立委凍結國防預算，身兼黨主席的蔡總統卻在臉書呼籲不分黨派團結，不只是蔡英文的自我打臉，也顯示總統對立院議事審查程序不熟悉、對立委提案不了解；呼籲蔡總統正面回應在野黨提案要求的國情報告，不是只是透過社群平台發聲，來彰顯總統的憲政格局。

江啟臣說，監督執政是在野黨的天職，預算審查更是在野黨了解施政進度，看緊人民荷包，確保政策方向的重要工作！上個星期，民進黨刻意操作預算提案，將在野監督的工作，當成政治攻防的攻擊目標，不但缺乏執政高度，更把國家政策當成政治攻防，令人失望。

他說，民進黨的作法，只是凸顯民進黨一向把攻擊異己的優先順序，放在政策落實之上的狹隘格局。民進黨真正在乎的是攻擊在野黨，來轉移施政不力的焦點，而不是政策的落實。

江啟臣表示，國會議員透過凍結預算的提案，主要在檢視執行進度，確保預算花用的合理性，以避免弊端！民進黨操作預算提案，是對於國會職權的污衊，是對於不分黨派立委提案監督的政治攻擊。上個週六，蔡英文總統更以發文的方式呼籲不分黨派的立委支持國防外交預算！我在這邊要提醒蔡主席、蔡總統，一邊放任民進黨用臉書圖文攻擊在野黨，一方面又要訴諸團結，不只是蔡英文的自我打臉，也顯示總統對於立法院議事審查程序的不熟悉，對於立委提案的不了解！

他指出，對於國防與外交的預算，國民黨黨團絕對願意給予最大限度的支持，但更會要求完整清楚的執行進度，確保人民的血汗錢，花在刀口上！面對在野的監督，行政團隊應該向總統做完整的報告，更應該向國會提出完整的政策說明與進度交代，而不是政治攻擊，更不是總統口中廉價的團結。

江啟臣強調，我們更要呼籲蔡英文總統，勇敢面對民意的挑戰。國防外交本來就是總統職權，如果總統真要協助行政單位說明這些政策的重要性，應該正面回應在野黨提出國情報告的提案，正式到國會來說明我國整體的國防與外交政策包括國家利益，而不是只是透過社群平台發聲，只想在網路世界喊話，卻不願意到立法院來，彰顯總統的憲政格局。

(中時 )