苗栗市公所舉辦「2020 苗栗耶誕」系列活動，打造高7公尺、寬4公尺的客家花布耶誕樹，營造兼具客家特色及西洋浪漫氛圍的耶誕歡樂派對氛圍。（何冠嫻攝）

苗栗市公所打造全台唯一的客家花布耶誕樹及馬卡龍色耶誕燈區，以藍、紅、黃、粉、紫色5種顏色、124塊客家花布拼接而成，外加8朵象徵富貴的牡丹花，成為高7公尺、寬4公尺的客家花布耶誕樹。16日苗栗市長邱鎮軍啟動「2020 苗栗耶誕」系列活動，燈區將於18日開始試燈。

去年苗栗市公所首次舉辦耶誕晚會活動，4公尺高白色耶誕樹點亮市民廣場，營造歡樂氣氛廣受市民好評。今年結合客家庄在地特色，打造全台唯一的客家花布耶誕樹，並搭配馬卡龍療癒色系LED，營造僅屬於客庄的耶誕浪漫氛圍。

邱鎮軍表示，苗栗市有8成以上的人口是客家人，也是北部四縣客家腔的大本營，許多外地遊客來到苗栗因為聽不懂在地居民說的客家話，會有一種來到「國外」的感覺，也因此市公所特別藉由在地客家風情，舉辦全台唯一的客家耶誕節，讓遊客體驗不一樣的耶誕氣氛。

公所說明，「2020 苗栗耶誕」系列活動將於24日到26日登場規畫耶誕市集，其中24日苗栗耶誕平安 Yay點燈晚會，結合精彩演出及摸彩活動，送出iPhone 12、Apple Watch、switch、50 吋液晶電視、掃地機等多項大獎，苗栗市民廣場及市公所前廣場的燈區展示則將從24日一直點燈到明年2月28日結束。

苗栗市公所舉辦「2020 苗栗耶誕」系列活動，打造全台唯一的客家花布耶誕樹，讓遊客體驗不一樣的耶誕氣氛。（何冠嫻攝）

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