梅蘭妮亞在華府國家兒童醫療中心脫口罩念耶誕童書

耶誕假期即將來臨，美國第一夫人梅蘭妮亞周二戴著口罩，造訪華府國家兒童醫療中心（Children's National Hospital）。不過，當她走到耶誕樹前坐下，準備念耶誕童書給病童聽時，便拿下了口罩。

據CNN新聞網16日報導，美國總統川普和梅蘭妮亞10月初才確診新冠肺炎，而醫療中心規定，任何人進醫院時，都必須隨時戴口罩。

這是梅蘭妮亞4年來第4次造訪醫療中心，在正常情況下，當她朗讀童書時，滿屋裡都擠滿了院童和家屬，但由於新冠肺炎疫情影響，今年只有兩名不到9歲的院童，還有戴著口罩的工作人員出席，其他325名院童都透過醫院電視轉播觀看。

梅蘭妮亞在為病童念童書時，雖然保持了社交距離，但全程都沒戴口罩，直到後來玩賓果遊戲時，才戴上口罩。而美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，川普和第一夫人染疫後至今體內應該還有抗體，但不確定這些抗體能維持多久。

國家兒童醫療中心發言人崔絲（Diana Troese）說，按照華盛頓特區，而不是院內的政策規定，負責廣播或對聽眾發表演說的演講人若距離聽眾至少6英尺（約1.8公尺），就不必戴口罩。她強調，當天第一夫人距離聽眾超過12英尺（近3.7公尺）。

(中時新聞網)