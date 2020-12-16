行政院長蘇貞昌近來爭議不斷，內閣改組聲音頻傳。總統蔡英文昨（15）日出席考試院活動，罕見對鏡頭比出蘇招牌手勢說：「衝衝衝，院長加油。」還不忘強調：「我講的是蘇院長。」讓兩人關係成各界焦點。港媒分析，蘇身為「犧牲打」，肩負將所有爭議議題處理完的重責大任，故此前蔡會全力挺蘇到底，以趕在明年中下旬前清理戰場，全力衝刺2022年選戰。

香港媒體《中評社》評論表示，面對內閣改組消息不斷，蔡英文竟對蘇貞昌喊起「衝衝衝，院長加油」，一句強而有力的暖心打氣，顯然是要打破外界對兩人關係的揣測，及檯面下的種種嫌隙。蔡之所以會這麼力挺蘇，最大的可能性是，目前民進黨內沒有「中繼投手」願上場，在飽受美國萊豬進口與日本核食進口後，蘇儼然成了「犧牲打」，無論犯了任何錯，蘇的閣揆大位依然「穩穩的」，因為蘇至少必須把爭議議題通通處理完。

評論指出，蘇貞昌在面臨子弟兵、行政院前發言人丁怡銘的「牛肉麵事件」，以及行政院「小編製圖事件」後，讓自己與行政院團隊的形象，與剛上任時成功對抗新冠肺炎的正面截然不同，蘇在立法院備詢的強勢態度也明顯收斂許多。

針對蔡英文對蘇貞昌的力挺，該評論分析，這是個「不得不」的決定，畢竟現在要處理美國萊豬議題，加上迫於日方壓力，台灣恐開放日本核食，就連華航新貨機樣式，傳統台獨支持者與天然獨年輕人都不滿意，這些都是蘇必須概括承受的爭議。而身為「犧牲打」的蘇，首要的責任，就是把「已經發生」與「未來可能發生」的爭議通通處理好，趕在明年中下旬前把戰場清理乾淨，好讓民進黨內年底能開始處理「初選廝殺」，緊接著全心全意衝刺2022年的縣市長選舉。

(中時新聞網)