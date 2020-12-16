台南市政府觀旅局長郭貞慧，過去曾任台南市台日友好交流協會理事長，她以流利的日文，向日本旅行社業者盛情推薦台南。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情雖衝擊全球旅遊，台南市政府仍積極布局海外旅遊市場，尤其是占台南國際旅遊產值1／3的日本國際旅遊客源。其中，本次2021日本JATA線上旅遊推廣會於12月15日搶先起跑，台南市觀光旅遊局成為JATA OUTBOUND促進協議會（JOTC）唯一邀請參展的縣市政府，局長郭貞慧再次以流利的日語，以日文簡報將府城迷人之處介紹給日本主力旅遊業者。

本次線上推廣會共有37國參加，台灣場次於12月15日舉行，主要推廣對象為在日本經營國際旅遊之主力業者，有JTB、日本旅行、阪急交通社、ANA及HIS等，齊聚收看線上簡報並交換意見，參加人數上千人。

觀旅局長郭貞慧在線上推廣會中，除重新喚醒已深植日本人心的景點，如烏山頭水庫、林百貨及國立台灣文學館等，也將以台南為拍攝地在日本播放的電視劇及電影，「想見你」、「俗女養成記」、「媽媽今晚吃什麼」等景點，同步推薦給日本旅遊業者。

此外，為吸引更多日本年輕族群，還特別介紹甫落成的舊魚市場藝術牆「大海的寶物」、及重新開幕「知事官邸」等網美最愛IG熱門景點。另外，也分享了台南身為國際友善觀光之城，為了讓外籍旅客有一個安心且美好的旅程，提供了日文計程車、842處問路店、台南美食小吃日文菜單、城市導覽解說員等服務。

郭貞慧表示，希望透過本次的介紹，讓更多日本民眾在疫情過後，積極規畫出國旅遊的時刻，第一時間就想起台南，選擇台南成為出國旅遊目的地的第一首選。

(中時 )