新竹縣警局刑警大隊日前破獲詐騙機房，查扣相關證物。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

小心假投資真詐騙！以20多歲許姓男子為首的5人詐騙集團，透過臉書、line群組，以賺匯差方式，以投資為名誘被害人上當，警方掌握情資，上月23、24日在新北市淡水地區破獲機房，並逮捕許男等5人，以加重詐欺罪及違反「組織犯罪防制條例」移送法辦。

警方透露，許男等人慣用手法是在臉書社團張貼「在家兼差增加被動收入」等訊息，使人誤以為投資，而加入LINE群，起初先繳1000元入會費，透過賺取外幣匯差等方式，吸引人被害人上當，起初詐騙集團可能會真的返利，但投入愈多金錢，就可能無法再領取報酬。

警方表示，許男等人透過設立假的人頭帳戶，在群組內顯示賺了多少錢，煽動其他被害人上鉤，並透過「老師」等方式誘導被害人以為是外幣投資，等到血本無歸才驚覺可能上當。

此案由士林檢察署檢察官李美金指揮，新竹縣警察局刑事警察大隊等單位，一舉破獲詐騙機房及許男等5人，受害人數、詐騙不法所得，仍待清查。警方也提醒，假投資真詐騙為常見手法，民眾若遇有「高獲利、高報酬」或輕鬆賺錢等方式，務必謹慎求證。

(中時 )