萊豬進口在即，國民黨主席江啟臣今天在中常會砲轟蔡總統至今未正式回應他邀請的辯論，行政怠惰及傲慢，令人失望。江啟臣也不捨中常委沈智慧為抗議萊豬絕食於今早送醫急救，呼籲全民反映民意，要求自己選出的立委要在民意這邊。

江啟臣說，下個星期立法院院會，就要進行萊豬進口的行政命令以及相關法案審查。總統府對於我們11月24日所提出的的辯論邀請，卻仍舊沒有正式回文。政治上，總統的迴避態度明確，總統府行政程序的怠惰，傲慢至此，同樣令人失望！從宣佈萊豬開放，到行政命令備查改審查，一路走來，民進黨的態度消極，缺乏與在野黨跟社會溝通的誠意，也不該是推動爭議政策應該有的態度與方法。

他說，早上，連續絕食90幾個小時的沈智慧中常委，已經送醫急救，卻沒有等到民進黨政府的任何回應。再次顯示民進黨強渡關山、拒絕溝通的粗暴態度。

江啟臣強調，我們除了希望沈常委保重身體，更希望沈常委捍衛食安的意志，能夠具體傳達給所有的國人。在最後的關鍵時刻，我們一方面呼籲所有的國人應該用多元的方式，反應民意，要求自己選出來的立委，站在民意的這邊。一方面，我們更要提醒民進黨委員，應該勇敢拒絕黨意的綁架，忠實呈現民意的對於食安的重視，用表決來守護下一代的健康。

(中時 )