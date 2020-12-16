管理4.8兆規模基金的勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉貪一事，引發社會嘩然，經檢調查辦後又發現其中委外代操的「復華投信」可能涉入此案中，對此，勞動部表示，因檢調調查復華投信可能涉入此案，如果經查證屬實，將沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款。

據統計，勞動基金委給復華投信總金額達1128億元，但近日接連傳出涉貪情事，勞動基金運用局上周發文給復華投信指出，「依勞工退休金條例第41條之規定略以，受委託運用勞工退休基金之金融機構，發現有意圖干涉、操縱、指示其運用或其他有損勞工利益之情事時，應通知本局。」；「鑒於本案目前仍由檢調單位調查中，請全力配合協助檢調單位釐清。如經查證屬實涉有不法，將依貴我雙方投資契約第13條、第23條、第26條等相關規定辦理，本局將沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，且涉案經理人及貴公司5年內不得參與本局委託招標案。」

勞動部在11月18日時公告復華投信等７家投信公司取得受託資格，各獲新制勞退30億元、舊制勞退10億元，但近日忽然撤下此公告；勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，依流程會把獲簽約資格名單的業者公告在網站上面，但隨後發現受託機構疑似涉入不法情事，因此全案暫時不公告，7家投信的簽約時程全部暫緩。

劉麗茹指出，如果復華投信涉有不法情事，將依契約求償。

(中時 )