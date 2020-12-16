國內今新增7名確診個案，其中4人為莫斯科古典芭蕾舞團的俄羅斯籍成員，榮總今將針對其他團員採檢，主辦單位也宣布今天首場演出取消，由於這4名個案都是檢疫期滿自費採檢才發現，若沒主動採，恐怕就會直接演出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，考慮7天自主管理會與外界接觸者，將安排檢疫期滿後強制採檢的措施。
文化部政務次長蕭宗煌表示，俄羅斯團員都是經過轉機才來台，但也經過14天檢疫和採檢。他們沒有完整的總排，但是有進行排練，例如練習走位、燈光等。走位是舞者走位，舞者退出再調燈光，每組人員有避免同時在台上。
對於若這一團沒自費採檢，恐怕就不會發現染疫，是否考慮強制期滿採檢？陳時中表示，由於病毒培養不太出來，我們認定舞團的傳染性相對低。期滿的採檢我們有做，像是學生、移工都是檢疫期滿強制採，我們會考慮針對7天自主管理無法避免外界接觸的可能性的對象，檢疫期滿後強制採檢。
(中時 )
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