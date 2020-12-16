高雄市地政局16日舉辦2020年第4季開發區土地標售，計有55標封參與投標，共標出7標8筆土地，合計標售金額17億餘元，脫標率約88％，地政局長陳冠福說，這顯示投資高雄的熱度不減。

地政局表示，此季最受矚目之第93期重劃區1筆土地，面積2160坪，為這季面積及總價最高者，鄰近國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」、市場、學校、公園、捷運站，吸引15家投資人搶進，以11億3238萬元標脫，溢價4億7538萬餘元，溢價率72.36％，每坪標脫價約52.4萬元，足見本區發展潛力受投資人肯定。投資人有來自北部的建商與傳產公司。

至於在第3季表現亮眼的第87期市地重劃區，這次推出1筆面積約93坪土地，因近省道台1線及捷運南岡山站，附近又有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，共有18 家投資人搶進，最後以總價4520萬餘元標脫，溢價率52.51 ％，每坪標脫價約48.4 萬元，是本次標售投標封最多的重劃區。

(中時 )