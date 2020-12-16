好萊塢巨星湯姆克魯斯新片《不可能的任務7》，今年開拍以來就因新冠肺炎疫情風波不斷，鉅額大製作加上劇情設定就是要各國跑透透，但碰上歐美疫情接連爆發，屢屢停拍，而1個多月前，劇組又爆出有12人確診而再度停工，如今傳出阿湯哥在倫敦片場爆粗口罵劇組人員，似乎是看見他們未維持社交距離，表示再犯一次「你就他X的給我滾！」。

日前《太陽報》報導，《不可能的任務7》劇組雖然嚴格執行防疫，但仍出狀況，至少有12人新冠肺炎檢測為陽性，導致這部已經落後超多進度的大片再度停工，讓身為監製與主演的阿湯哥神經緊繃，近日劇組重整旗鼓，前往英國倫敦片場拍攝，《太陽報》曝光了現場錄下的音檔，阿湯哥理智斷線，對著劇組人員飆髒話，「你他X的，不要再讓我看到一次」。

據悉，阿湯哥之所以暴怒，是因為看到劇組人員沒遵守防疫規範，彼此要保持社交距離2公尺以上，忍不住飆罵，且不只是對當事人，還有對整個劇組生氣，他表示《不可能的任務7》劇組現在是黃金榜樣，眾人信賴他們正在做的事，其他人也因此才能回到好萊塢拍片，「我每晚在跟劇組、保險公司、製片通電話，他們都盯著看，…你們這些渾球，我們製造了上千個工作機會，你他X的，不要再讓我看到這種事情，就是不要！」。

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols...pic.twitter.com/WbIpVlja7w — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 16, 2020

阿湯哥情緒激動，表示外界都希望他們好好完成拍攝，防疫如果出現漏洞會導致停拍，因此不能遵守規定的人就該滾蛋，全體劇組人員都一樣，「別他X的給我再犯一次」，他之所以這麼氣，是因為責任重大，「你去跟那些電影停拍而失去房子、沒錢吃飯、繳不出大學學費的人解釋看看啊，我每晚想的都是他X的這產業的未來，所以很抱歉，我不接受你們的道歉」，也強調「絕對不會停拍這部他X的電影」，如果再有一次，他絕對開除。關於這段湯姆克魯斯在片場飆罵的音檔，尚未獲電影公司證實。

(中時新聞網)