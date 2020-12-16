警方掌握張男偷倒廢棄物焚燒。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南歸仁近來頻傳農地火警，民怨四起，歸仁警方循線追查逮到張姓男子9日凌晨夜闖沙崙二甲一處農地偷燒廢棄物的張姓男子移送法辦，全案依涉嫌毀損、違反廢棄物清理法、空氣汙染防制法案，移送台南地檢署及函請相關單位裁處。

歸仁農地8日才有大火引發空雄空汙，讓高雄人怒不可抑，9日凌晨沙崙農地發生雜草火警，11日沙崙里二甲農地再度傳出火警，地主事後在網路發文，稱有不肖人士3度闖入偷倒垃圾還放火燃燒。

警方執行網路巡邏情蒐，發現張男涉及偷倒廢棄物，立即展開調查，並通知台南市政府環保局會同鑑識人員針對傾倒、焚燒物品進行勘察採證，火警現場位處沙崙農場周邊，位處偏僻查訪周邊農民均無所獲，全案經動員警力調閱案發地周邊監視器，過濾比對車輛載運物品與現場傾倒物，鎖定涉案車輛並通知到案。

分局長洪頂力呼籲，市民應循正常管道清理廢棄物，不可將廢棄物任意傾倒焚燒，勿一時心存僥倖而觸法，得不償失。

(中時 )