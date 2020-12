匯豐集團發布2020年《匯豐商貿領航大調查》(HSBC Navigator:Now, next and how for business),結果顯示近五分之一的台灣企業表示現階段(接受調查時)的獲利水準高於疫情發生之前,該比例為全球平均的兩倍,且領先所有接受調查的市場。同時,超過7成的台灣企業預計未來1年的銷售額將有所增長,另有71%的企業預計在兩年內,即2022年底前可恢復至疫情前的獲利水準,台灣企業的獲利動能格外引人注目。

台灣企業認為疫情之後,能夠決定企業成功的特徵有「三力」,一、思維領導力。二、前瞻力。三、對市場變化的適應力。匯豐調查也顯示,台灣有2成7的企業主認為新常態仍會持續,此一比例高於全球的均值。顯示台灣企業主更未雨綢繆。

供應鏈部署為疫情下另一個企業關注的議題。調查指出企業最為關注供應鏈成本不斷上升、或是供應端與客戶或實際業務之間過於遙遠影響到供應鏈的穩定性。為了緩解這些問題,高達96%的企業已在過去1年對供應鏈進行調整,包括與更多的供應商合作、提升流程數位化以及制訂更為嚴謹的合約規範。值得注意的是,多數企業傾向於加速供應鏈分散而非減少供應鏈環節。除了供應鏈越來越多地在區域內的經濟體進行,台灣企業認為未來強化供應鏈的首要任務是依據營運韌性和交貨能力、在疫情較為受控的市場選擇適切的供應商,預計這些變化帶來的好處是減少長鏈風險、降低成本並提高法遵效率。

(時報資訊)