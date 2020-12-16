在12月初重啟大部分經濟之後，愛爾蘭消費者信心強勁上升，為連兩個月上升，並達到疫情開始流行以來的最高點。

KBC銀行周三公布了12月消費者信心，從11月的65.5上升到12月的74.6，為疫情出現以來最高點，相較下疫情嚴重時，4月該數據曾跌到42.6；12月的數據亦離疫情爆發前的81.4水準不遠。

愛爾蘭被認為是歐洲新冠發病率最低的國家，政府迅速關閉商店、酒館和餐廳，並在12月將它們維持在開放狀態；另一方面，歐洲多數其他國家在歷經11月的封鎖後，目前還未能走出困境。

資料還顯示，與第一次的封鎖比較，在截至11月底的新冠管制並沒有對經濟帶來預期中的損害，信用卡和記帳卡支出也在12月重啟經濟後上升。

調查單位表示，數據結果可以推估，消費者認為最壞的情形已經過去，但是他們還是對未來一年的家戶財務展望感到謹慎。

41%受訪者表示，對聖誕節的支出少於去年，有接近比例的人認為支出情況沒變。

(時報資訊)