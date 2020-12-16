受惠於製造業與服務業在政府放寬防疫限制措施後加速成長，澳洲12月商業活動創下5個月來最強勁的擴張。

財經數據服務公司IHS Markit周三公布，澳洲12月製造業採購經理人指數（PMI）初值為56.0，高於11月終值55.8，並創下36個月新高。其中，製造業產出分項指數初值為54.5，高於11月終值53.4，創下5個月新高。

澳洲12月服務業PMI初值為57.4，高於11月終值55.1，創5個月新高。12月綜合PMI初值為57.0，優於11月終值54.9，創下5個月新高。

報告指出，澳洲的PMI初步調查結果顯示，在鬆綁新冠肺炎防疫限制措施後，製造業與服務業加速擴張，帶動澳洲12月的民間商業活動持續增溫。

IHS Markit經濟學家Pollyanna De Lima表示，澳洲經濟不僅在12月維持復甦，且放寬防疫限制措施，支持商品與服務需求進一步改善，使經濟成長動能升高。商品生產者與服務提供者都繼續增聘員工，製造業的就業指數更創下近3年新高，民間企業信心創下逾兩年新高，惟出口仍不見改善，外銷已連續第11個月下滑。

(時報資訊)