32歲大陸演員苗苗外型清新，出道13年的戲劇作品有《誰在說謊》、《愛上你治癒我》及《青春拋物線》，今年5月宣布與鄭愷結婚，5個月後生下女兒，堪稱雙喜臨門。近日，有陸媒公開疑似苗苗更衣的偷拍影片，慘被網友砲轟。

15日某八卦媒體在微博流出苗苗跟媽媽逛街的影片，身邊沒有鄭愷和女兒的陪伴，看起來像是放風出門享受購物的時光。只見她將頭髮全部綁起，素顏的臉龐被藍色口罩遮住一半，露出一對清澈的雙眼，身穿寬鬆的花色毛衣，在服飾店內東挑西選，先是試穿一件灰色針織開衫外套，又拿起白色的長袖T恤，再換穿一件修身的灰色西裝外套，雙手插腰，對著試衣鏡不斷來回看，身材曲線看來恢復良好。

此時，一位戴著白色口罩、綁著相同髮型的女子，直接在店內大方試穿衣服，露出一件黑色的運動內衣，八卦媒體在該女子頭上標註苗苗的頭像，指稱是本人無誤。

疑似苗苗的女子更衣被偷拍。（圖／微博@明星愛街拍）

51秒的偷拍影片曝光後，不少網友紛紛留言苗苗的行為太開放，且身為人妻人母，更要注意一舉一動是否恰當，也有人斥責：「這也太不道德了，拍人家試衣服還放出來」，不過，有眼尖的網友發現更衣的女子口罩顏色是白的，明顯跟苗苗戴的藍色不同，懷疑根本不是同一個人，引起熱烈討論。

苗苗今年5月與鄭愷結婚，同年生下女兒。（圖／微博@苗苗）

(中時新聞網)