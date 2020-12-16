日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增678例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，超過本月12日的621例，再創單日新高紀錄。東京都至今累計病例數4萬8668例。

日本讀賣新聞報導，東京都今天的重症患者數較昨天減少9人，總數來到69人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1091216

(中央社)