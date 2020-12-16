東京新增678例確診 再創單日新高紀錄 14:572020/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日東京新增678例確診染疫 再創單日新高紀錄。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增678例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，超過本月12日的621例，再創單日新高紀錄。東京都至今累計病例數4萬8668例。 日本讀賣新聞報導，東京都今天的重症患者數較昨天減少9人，總數來到69人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1091216 《國際經濟》日本11月出口年減4.2％ 創24連黑最長紀錄 明年經濟重回正軌 第一金投信：全球股市動能強 (中央社) #東京都 #日本 #紀錄 #今天 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧強化防疫 部分活動擬採預約限制人數 11:162020/12/16 國際 《傳產》建商超前部署、保險業狼性競標 今年不動產交易衝4千億 11:252020/12/16 財經 2020年不動產市場量衝4,000億元大關 創18年新高 14:412020/12/16 財經 成都飛行員確診 曾自駕參加300人婚宴、現追蹤超過千人 15:522020/12/16 兩岸 日相菅義偉上任3個月 日媒：輕視向國民說明 14:572020/12/16 國際 誠品生三路搶市 expo業績逆勢增 04:102020/12/16 產業．科技 演出倒數5小時 莫斯科古典芭蕾舞團4人確診 13:532020/12/16 生活 《國際經濟》韓國11月失業率3.4％ 職缺連9降 09:432020/12/16 財經 鎳價創14個月新高 鋼鐵股成頂梁柱 04:102020/12/16 證券．權證 外資挺 晶碩、南帝發燒 04:102020/12/16 證券．權證 印尼移工確診太多 指揮中心：持續暫緩來台 14:122020/12/16 生活 國際熱門新聞 遭共和黨領袖切割 川普氣到失眠 川粉們大暴走 - 國際 川普是史上最糟總統！《福斯》民調：42％美國人認定 - 國際 勝選演說猛咳嚇死人 拜登認了染病 - 國際 聯手抗衡中國 英相邀請這三國參加明年G7峰會 - 國際 連續3個月黃金珠寶沖上海岸 這國窮漁村天天掏寶樂歪 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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