三寶婦直穿馬路 嚇壞騎士急煞噴飛遭貨車壓腳（民眾提供／戴志揚翻攝）

一名婦女昨(15日)上午行經新北市泰山鄉明志路時，完全沒有注意交通號誌以及行走斑馬線規定，企圖直接橫越馬路，剛好有一輛小貨車及機車騎士併行而來，騎士見狀趕緊煞車，卻因天雨打滑直接噴飛險遭小貨車輾過，但左腳卻卡在車輪受傷，經送醫後已無大礙。

昨（15）日早上7時許，泰山區明志路一段上發生一起交通事故，警方獲報後趕抵，發現一名男子倒臥在路上，左腳並遭貨車輪胎壓住，警方即將騎士救出後，發現只有腳部受傷意識清楚，兩名駕駛經酒測後，闕姓小貨車駕駛及羅姓機車騎士皆無酒駕情事，騎士左腳遭壓傷及多處擦挫傷送輔大醫院治療。

經警方了解，機車騎士與小貨車駕駛皆行駛明志路一段往五股方向，疑似因方姓行人任意穿越馬路，騎士見狀緊急煞車，導致車輛打滑摔車，騎士噴飛後險遭小貨車輾過，幸僅左腳卡在小貨車輪下，經送醫治療後暫無大礙。

林口分局表示，行人任意穿越馬路已違反交通規則，可處新台幣300元罰鍰，因此而肇事的話亦有相關肇責，另也呼籲駕駛雨天行車務必放慢車速以策安全。

(中時新聞網)