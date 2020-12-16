水情嚴峻，台南市政府農業局表示，將向中央爭取補助設置養殖循環水設施。（農業局提供／李宜杰台南傳真）

水情嚴峻，台南市政府農業局表示，將向中央爭取補助設置養殖循環水設施。（農業局提供／李宜杰台南傳真）

水情嚴峻，台南市政府農業局向農委會爭取補助漁民，設置養殖循環水設施（含蓄水池設施），農業局長謝耀清16日也訪視漁民循環水設施運用情況，積極推廣魚塭設置，期發揮節水效果。

台南市長黃偉哲表示，台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，為全台第一，用水需求量龐大，且因為需要常常換水，致用水負擔增加。

黃偉哲表示，市府持續推動發展循環水養殖及生態養殖技術，改善養殖漁業對水土資源的依賴度，減少對環境造成衝擊，並提升養殖生產效能與減少用水量。據統計，養殖魚塭平均每公頃每年使用淡水4萬5600立方公尺，循環水設施養殖淡水用量降為2萬4100立方公尺，節水效能達47.2％。

謝耀清則指出，循環水養殖是指通過一系列設施，將養殖池中產生的廢水處理後循環使用，包含魚塭增設物理過濾設備、微生物過濾設備、大型淨化池、魚菜共生系統或其他可節水的設施。此次訪視的漁民，設置室外循環水養殖設施，利用蓄水池及處理池生物淨化水質，再導回魚塭。

養殖戶顏榮宏分享使用循環水設施的經驗，他指出，引曾文溪水流入蓄水池，由排水道流入前處理池，利用文蛤、藻類、光合菌等生物淨化水質，再由連通管流入魚塭，正確運用循環水設施有節省人力、淨化水質、節省用水3個好處。

農業局稱，後續推廣將以室外循環水養殖設施為主，包括補助設置各種循環水質處理設備，如抽水機、給排水管、注排水溝、淨化池整修、堤岸加寬加高加深、淨化池用揚水車（機）及循環必要增設的抽水站或水門等。農業局也說，將以個別養殖漁民實際需求為準，向農委會爭取補助設置，期能淨化水質、節省用水。

(中時 )