進入冬季，連防疫典範的台灣，也出現不斷新增的境外移入病例。由於待在密閉空間的時間加長，加速新冠病毒的傳染威力。在疫苗接種尚未全面到位前，參加群聚活動都得格外當心。

43歲的蘇菲亞．柏克（Sofia Burke）是安養中心的護理師，暴露在疫情最危險的工作環境裡，她始終沒被新冠病毒（英文：COVID-19，一稱武漢肺炎）給找上。不過自從她媽媽駕車送朋友返家之後，好運似乎就用完，柏克家裡出現防疫的大破口。

柏克媽媽的朋友有輕微的咳嗽症狀，但她不以為意。結果幾天後，媽媽開始出現症狀，核酸檢測顯示陽性反應，證實感染了新冠病毒。

護理師蘇菲亞．柏克確診之後，在醫院接受治療。(圖片來源 /截取自northjersey.com 康健雜誌提供）

咳嗽友人搭便車 一家八口接連感染新冠

由於柏克的家庭是三代同堂的大家庭，最老是93歲的父親、最小是2歲的幼兒。66歲的母親感染後，雖然自主隔離在小房間裡，家人都戴上口罩，但病毒還是很快地一個傳一個。結果在感恩節假期前後，柏克的老父親、柏克兩夫妻、她的弟弟、3個孩子，一家8口通通都染上了新冠病毒。

柏克的父親感染之後沒多久就病逝，母親雖然幸運出院，但至今仍有呼吸困難的症狀，得長時間仰賴氧氣機。柏克2歲的小女兒，還因為是先天性糖尿病患者，至今仍不時發著高燒。

柏克平日有跑步和游泳的習慣，生活作息和飲食也很規律健康，但染病之後，肺部功能大受影響，呼吸至今仍不順暢，「想到我爸那樣病逝就想哭，但我連哭都有困難，哭時一喘氣，就有窒息的感覺。」柏克說。

冬天群聚室內時間拉長 新冠病例爆增

在感恩節假期之後，美國陸續爆發多起家族集體感染的病例，流行病專家分析發現：未能確實戴口罩，讓感染病例持續激增。

新冠病毒可透過空氣傳播，尤其進入乾燥低溫的冬季，停留在室內的時間變長。在密閉環境如果無法保持社交距離，如果口鼻沒有遮蔽與防護，無疑讓新冠病毒長驅直入體內。專家建議，在疫情吃緊時期，如果無法避免一定要與人同車，一定要戴好口罩，並將所有的車窗打開，讓空氣保持流通，將可能的感染風險降到最低。

同時也要當心居家環境的消毒。四川成都健康委員會，就在確診病患家中，意外發現新冠病毒的蹤跡，包括門把、電源開關、冰箱把手、冷藏室的部份食物表面、還有廚房的砧板等等，顯示新冠病毒對於環境的污染範圍相當廣泛，千萬不能掉以輕心。

(中時新聞網)