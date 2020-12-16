【愛傳媒簡秀枝專欄】資深藝術家賴純純以《奇花仙境》等3件作品，獲邀參加「第十屆倫敦城市雕塑展（Sculpture for London）」，倍受矚目。

這3件作品，全部是花卉，即《希望之花》、《天空之花》、《生命之花》等3朵奇花，象徵著生命當中的重要3階段，有如經歷人生不同境遇，比賽是豐饒多變。

同時，由於花瓣繽紛多彩，也意指多元文化中，共好、共榮，共生的花朵，值此多事之秋，又在舉世籠罩疫情的2020年末歲尾，賴純純藉作品表達一個土生土長的台灣藝術家，對台灣與世界，一份濃烈的愛與衷心祝福。

為了讓民眾先賭為快，該3件作品，於日前已先行安置上高美館的湖畔廣場上，民眾可以前去品覽體驗。

高雄市立美術館收藏過賴純純的戶外公共藝術作品，對她的創作，一點也不陌生，同時評價頗高。

這回為了沾沾藝術家即將遠行參展的喜氣，高美館長李玉玲眼明手快，搶得頭香，立即邀請賴純純，把作品先行在高美館園區展出，犒勞高雄在地市民。

已經整修得寬敞舒適、美侖美奐的高美館園區，有了《奇花仙境》3件藝術之花的共襄盛舉，更添増彩度與意涵。

本（12）月24日上午11時，李玉玲館長也將與賴純純舉行共同揭幕記者會，再次把台灣當代藝術家的傑出成就，加注美術館的學術養份，一起飄洋過海，為台灣爭光。

賴純純是台灣戰後出生，極其重要的藝術家。舉凡她的繪畫、雕塑、裝置藝術、觀念藝術、公共藝術等，都充滿了創新與實驗的精神，超越傳統媒材與造形，她以明亮、富有生命力的創作模式，把繽紛色彩與心境，呈現在大眾面前，倍受好評。

今年67歲的賴純純，自幼學習音樂、舞蹈和美術，讓她不僅自小培養出對事物的豐富情感，也讓她透過創作，將內在的思想、情感充分具體的表達出來，因此作品中，除了展現大姐大的豪氣之外，還有柔美溫潤的內藴，讓人愛不釋手。

10日南下高雄，正巧遇到佈展拍照中的藝術家賴純純。在鮮艶大花的作品面前，賴純純神清氣爽，把台灣當代藝術家的成熟與自信，表露無遺。

隨著台灣在國際能見度的增強，台灣當代藝術家走向國際，不再是夢想。祝福賴純純，更祝福台灣當代藝術界，心想事成，馬到成功！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)