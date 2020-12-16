消基會驗出4件米製副食品鎘含量超出嬰幼兒標準，但符合一般食米標準，引發輿論關注滿周歲後吃熬粥安全與否。農委會說，須由衛福部食藥署說明；消基會也建議食藥署說明。

消基會14日公布4件米製副食品鎘含量超出衛福部「食品中污染物質及毒素衛生標準」中針對嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品的鎘限量0.04ppm，但對照原料食米標準0.4ppm又都合格，引發輿論關注滿周歲後，也會熬粥給嬰幼兒吃，兩標準有9倍落差，妥適否？

農委會副主委陳駿季說，衛福部食藥署訂定嬰幼兒副食品的標準為0.04ppm應有很多原因，關於嬰幼兒1歲之後吃副食品，不是買現成，就是一般白米熬粥給他吃，是否無虞，以及目前白米的鎘含量標準0.4ppm，是否涵蓋適用嬰幼兒，「我真的沒辦法回答，因為可能還有最大殘留容許量（MRL）等考量，必須由食藥署說明。」

農委會農糧署副署長蘇茂祥則說，他個人認為可以吃，因為食品標準就是0.4ppm，民眾對嬰幼兒吃熬粥安全否有疑慮，要請食藥署回答。

消基會檢驗長凌永健則說，「我的回答就是不OK」、「要請食藥署說明」，及呼籲食藥署將近日進行的檢驗結果公告周知。

另外，農委會農試所研究人員說，白米熬成粥，一般概念是會稀釋成1/10；但是建議還是要主管機關說明比較妥適，因為食安要考量的要件很多。（編輯：陳政偉）1091216

(中央社)