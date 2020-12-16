【愛傳媒朱國珍專欄】我家小壯丁喜歡吃牛排，我經常燉上一鍋紅燒牛腩、番茄牛肉湯、或滷牛腱。

我的滷牛腱功夫一流（有大表姆的家傳秘方），有次滷好了整顆牛腱，還來不及切片，就被當時念幼稚園的兒子拿去整顆啃光，那畫面又純真又野蠻，至今念念不忘。

牛肉料理我最愛吃卻也是最無法掌握的就是清燉牛肉，這是真功夫，不僅僅是牛肉的嫩度要煲得剛剛好，還有湯頭。

加太多辛香料會干擾原汁美味，太少則過於清淡甚至無法與牛肉共榮共香，實在考驗實力。

小壯丁斷奶後的副食品，我就是從清蒸牛肉泥開始，也許因為如此，他對牛肉情有獨鍾！

不過小壯丁在我肚子裡的時候，我為了補充鐵質特別愛吃牛排，也許也成為隱形的胎教，讓他出生之後也愛吃牛排，甚至他自己學會下廚的第二個食物就是乾煎牛排（第一次下廚的菜名是「快炒布丁」，那簡直是一則民國神話）。

說到清燉牛肉，我至今仍然無法駕馭。不過沒關係，坊間太多優秀的主廚，想吃的時候去找主廚就對了！

好姊妹絲絲最近分享口袋私廚，老爺大酒店二樓咖啡廳竟然也賣起牛肉麵，而且正是我最愛吃的清燉牛肉麵！

阿正主廚選用牛腱與牛腩，經過汆燙之後與大量蔬菜、烘烤過的牛骨，和事先爆香的香料，一起用小火慢燉八小時以上，期間不斷過濾雜質，讓湯頭逐漸清澈，同時也保持肉質嫩而不柴。

每道湯頭至少耗時兩日製作，不只是牛腩入口即化，帶筋牛腱已然入味，柔軟而有嚼勁，還能感受到豐富膠質。麵條使用百年老店麵粉自製，口感介於拉麵與烏龍之間，清爽彈牙，飽吸湯汁使餘韻無窮。

整個完美體驗，讓我立刻想帶最愛吃牛肉的小壯丁和最會料理牛肉湯的媽媽、妹妹一同來分享。

當天餐後我和絲絲坐在沙發區俯瞰中山北路，一邊啜飲咖啡與甜點，閒話家常。

日系飯店的蛋糕點心保持著和式達人精神，舉凡生巧克力蛋糕、麵包布丁、奶油餅乾都採用新鮮食材，每一口都讓我感覺到搭乘飛機頭等艙的奢華與精緻。

當下讓我立志要帶媽媽和妹妹來此進行一場母姊會！腦海裡已經浮現出下一次，我們三個女人在林蔭大道的窗邊，吃完溫馨的清燉牛肉麵之後，接著優雅品嘗熱拿鐵與糕點的溫馨燦爛午後！

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)