大千慈善事業基金會推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，今年共表揚16位孝行楷模同學，16日苗栗縣長徐耀昌、大千慈善事業基金會董事長徐千剛等人，頒發孝行楷模獎狀、獎金，期許他們的孝行事蹟能夠樹立榜樣。

徐千剛表示，碧英孝行獎今年已邁入第7年，16位獲獎學生經評審委員評核後，都一致認為他們的孝行事蹟值得嘉許，並希望透過獲獎同學孝行事蹟的分享，能為社會帶來正面力量，也提醒年輕學子孝順的重要性。

碧英孝行獎規畫高中組孝行楷模每位獎金1萬5000元、國中組每人1萬元、國小組8000元，經由各級學校及苗栗家扶中心推荐及評審委員的評核，選出高中組8位、國中組6位、國小組2位，共計16位孝行楷模。

徐耀昌指出，上任以來關注各校品德教育的推動，品德當中孝道更是受到重視，在各位孝行楷模身上，不僅看到他們的孝行孝舉，更看到了他們良善美好的品德，都是值得學習的榜樣。

(中時 )