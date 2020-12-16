我國購買新冠疫苗至今還沒有譜，衛福部長陳時中今天證實，採購數量不只三千萬劑，預計最快一周、最慢兩周就會將整個疫苗購買情形向外界報告。

近期我國採購疫苗傳言滿天飛，先是傳出我國採購一千萬劑AZ疫苗，後來又有消息指出採購的是輝瑞疫苗，亦有消息指出我國兩款都有買到，但陳時中至今都以雙方簽有保密協定，不便對外說太多。

而陳時中今天則指出，外傳我國採購AZ、輝瑞兩家疫苗的消息都對，但排列組合有點不正確，且劑量應會比三千萬劑要多，詳細情況預計最快一周、最慢兩周就會對外宣說明。

(中時 )