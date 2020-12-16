新冠疫情衝擊全球航空業，華航今日度過第61個生日，董事長謝世謙發出給員工公開信，感謝各機隊出勤的機組員，熬過一次又一次的隔離，還有後勤跨部門支援貨運的所有同仁，撐起了全公司一萬多人的生計，誓言會一起再創華航人團結合作的巨大能量！

謝世謙給員工公開信內容如下：

各位同仁、親愛的家人們：

2020年走到尾聲，華航迎來第61個生日。這是讓大家永誌難忘的一年，新冠肺炎COVID-19疫情大大改變了人類的生活模式，各國建立起前所未見的邊境管制及嚴格的檢疫措施，全球航空業重創，許多航空、旅遊界的夥伴沒能撐過這漫長的產業寒冬。面對這場始無前例的巨變，我想先向所有華航人獻上最誠摯的敬意與謝意，感謝每一個家人在2020年的團結、堅忍和攜手同心！是大家不分彼此，不畏艱難的共同努力，讓我們得以在極度艱困中存活下來，並且站穩得住，一步一步走出這空前的難關。

回想今年農曆新年伊始，疫情開始擴散，每位華航人堅守崗位，從總公司到外站，各單位迅速應變，調度客貨航班，分組居家辦公，備妥防疫物資…。除了要優先保障防疫第一線員工健康安全，我們的同仁沒有一刻忘記擺渡人的天職，空地勤同仁奮不顧身地盡全力協助旅客回家，客貨運一起投入運送各地急需的防疫物資到位。當疫情帶來前所未有的嚴峻考驗，全球指標性的航空公司紛紛縮編、減薪、裁員甚或宣告破產。而我們不但沒有被打垮，工會與公司展現了勞資和諧的最高價值，共體時艱攜手合作只為守護家園，華航工作團隊更展現堅忍不拔的集體意志，關係企業之間彼此扶持、負重前行…。我想這一切是因為我們擁有一甲子的深厚文化和情感，我們是在逆境中一直與台灣同在的「天空國家隊」，我們是在凜冽寒冬中揚姿的梅花，因為這就是華航人的精神！

這一年來客貨運消長明顯，華航集團前三季的客運衰退了72％，貨運則大幅成長了76％，一到九月集團合併財報虧損新台幣23.75億元，但對比全球航空業上百億美元的重創，華航的中型規模、地理環境、全球最大747F貨機機隊等優勢，給了我們逆境轉身的契機。在疫情席捲全球、客運幾近凍結的惡劣情勢下，貨運團隊全力衝刺努力，我們在第二季交出讓全世界矚目的成績，讓我們挺過艱困的一年。

親愛的華航人，在這巨變的時代能有這樣的成果實屬不易，我們要非常珍惜，我們要格外感恩。尤其我要請所有的家人特別感謝我們的貨運團隊！華航的這支隊伍多半安靜本分，總是默默打拚，在今年公司營運最困頓的時候，一肩挑起維續公司生存命脈的重擔！第一線的貨運銷售及裝載人員，不論晴雨風雪、不分寒冷炎熱，持續不斷地裝滿遍及全球航網的貨機及客機腹艙，甚至克服首創客艙載貨的重重困難；18架全體動員的747F貨機，加上靈活掌握市場脈動、精準的依據供需法則調高運價，為公司創造最大獲利，因此得以守住我們深愛的家園，讓公司能永續經營下去。這樣令華航人慶幸又光榮的成果，不只是因為我們擁有全世界最龐大的747F貨機機隊，更是因為我們擁有紀律嚴明、專業認真的貨運團隊。

同時，我也要感謝各機隊出勤的機組員，謝謝您們為華航這個大家庭熬過一次又一次的隔離；還有修護、聯管、地服等後勤支援人員，以及在疫情期間接受公司應變調整，跨部門支援貨運的所有同仁，謝謝這批龐大卻無聲的英雄，撐起了全公司一萬多人的生計。

在全球疫情仍未停歇之際，公司迎來意義非凡的61歲生日，我們引進了777F嶄新的貨機機隊，明年也將有A321neo全新窄體客機投入營運。在下一個甲子新啟之時，高效能的客、貨運機隊蓄勢待發。但前方仍荊棘滿布、充滿挑戰，在巨變的環境中，我要請所有同仁注意自身健康安全，每一個華航人也要在工作崗位上順應時勢不斷精進學習、勇敢改變。面對全新且未知的2021，我們需要向心力，我們需要同舟共濟，我們要為下一個高飛做好準備。相信只要同心團結，充滿盼望，我們必能站在雲端向世界宣告：華航是一朵無畏艱難、持續綻放風采的梅花，我們會一起再創華航人團結合作的巨大能量！

We fly, we fight, we will all be fine!

敬祝華航生日快樂！

所有華航人平安健康！

董事長 謝世謙

(中時 )