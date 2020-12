新冠疫情衝擊全球航空業,華航今日度過第61個生日,董事長謝世謙發出給員工公開信,感謝各機隊出勤的機組員,熬過一次又一次的隔離,還有後勤跨部門支援貨運的所有同仁,撐起了全公司一萬多人的生計,誓言會一起再創華航人團結合作的巨大能量!

謝世謙給員工公開信內容如下:

各位同仁、親愛的家人們:

2020年走到尾聲,華航迎來第61個生日。這是讓大家永誌難忘的一年,新冠肺炎COVID-19疫情大大改變了人類的生活模式,各國建立起前所未見的邊境管制及嚴格的檢疫措施,全球航空業重創,許多航空、旅遊界的夥伴沒能撐過這漫長的產業寒冬。面對這場始無前例的巨變,我想先向所有華航人獻上最誠摯的敬意與謝意,感謝每一個家人在2020年的團結、堅忍和攜手同心!是大家不分彼此,不畏艱難的共同努力,讓我們得以在極度艱困中存活下來,並且站穩得住,一步一步走出這空前的難關。

回想今年農曆新年伊始,疫情開始擴散,每位華航人堅守崗位,從總公司到外站,各單位迅速應變,調度客貨航班,分組居家辦公,備妥防疫物資…。除了要優先保障防疫第一線員工健康安全,我們的同仁沒有一刻忘記擺渡人的天職,空地勤同仁奮不顧身地盡全力協助旅客回家,客貨運一起投入運送各地急需的防疫物資到位。當疫情帶來前所未有的嚴峻考驗,全球指標性的航空公司紛紛縮編、減薪、裁員甚或宣告破產。而我們不但沒有被打垮,工會與公司展現了勞資和諧的最高價值,共體時艱攜手合作只為守護家園,華航工作團隊更展現堅忍不拔的集體意志,關係企業之間彼此扶持、負重前行…。我想這一切是因為我們擁有一甲子的深厚文化和情感,我們是在逆境中一直與台灣同在的「天空國家隊」,我們是在凜冽寒冬中揚姿的梅花,因為這就是華航人的精神!

這一年來客貨運消長明顯,華航集團前三季的客運衰退了72%,貨運則大幅成長了76%,一到九月集團合併財報虧損新台幣23.75億元,但對比全球航空業上百億美元的重創,華航的中型規模、地理環境、全球最大747F貨機機隊等優勢,給了我們逆境轉身的契機。在疫情席捲全球、客運幾近凍結的惡劣情勢下,貨運團隊全力衝刺努力,我們在第二季交出讓全世界矚目的成績,讓我們挺過艱困的一年。

親愛的華航人,在這巨變的時代能有這樣的成果實屬不易,我們要非常珍惜,我們要格外感恩。尤其我要請所有的家人特別感謝我們的貨運團隊!華航的這支隊伍多半安靜本分,總是默默打拚,在今年公司營運最困頓的時候,一肩挑起維續公司生存命脈的重擔!第一線的貨運銷售及裝載人員,不論晴雨風雪、不分寒冷炎熱,持續不斷地裝滿遍及全球航網的貨機及客機腹艙,甚至克服首創客艙載貨的重重困難;18架全體動員的747F貨機,加上靈活掌握市場脈動、精準的依據供需法則調高運價,為公司創造最大獲利,因此得以守住我們深愛的家園,讓公司能永續經營下去。這樣令華航人慶幸又光榮的成果,不只是因為我們擁有全世界最龐大的747F貨機機隊,更是因為我們擁有紀律嚴明、專業認真的貨運團隊。

同時,我也要感謝各機隊出勤的機組員,謝謝您們為華航這個大家庭熬過一次又一次的隔離;還有修護、聯管、地服等後勤支援人員,以及在疫情期間接受公司應變調整,跨部門支援貨運的所有同仁,謝謝這批龐大卻無聲的英雄,撐起了全公司一萬多人的生計。

在全球疫情仍未停歇之際,公司迎來意義非凡的61歲生日,我們引進了777F嶄新的貨機機隊,明年也將有A321neo全新窄體客機投入營運。在下一個甲子新啟之時,高效能的客、貨運機隊蓄勢待發。但前方仍荊棘滿布、充滿挑戰,在巨變的環境中,我要請所有同仁注意自身健康安全,每一個華航人也要在工作崗位上順應時勢不斷精進學習、勇敢改變。面對全新且未知的2021,我們需要向心力,我們需要同舟共濟,我們要為下一個高飛做好準備。相信只要同心團結,充滿盼望,我們必能站在雲端向世界宣告:華航是一朵無畏艱難、持續綻放風采的梅花,我們會一起再創華航人團結合作的巨大能量!

We fly, we fight, we will all be fine!

敬祝華航生日快樂!

所有華航人平安健康!

董事長 謝世謙

(中時 )