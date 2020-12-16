新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情重挫2020年全球經濟，更將改變未來五到十年全球經濟和產業生態，大拇哥投顧表示，全球央行釋出逾5兆美元流動性，各國政府擴大財政策激經濟，將加速後疫時代的五大全球趨勢，其中又以新能源和新興科技發展，將深深改變人類生活，也帶來無窮豐碩的投資契機。

展望2021年，大拇哥投顧建議股市投資人掌COVID後的五大全球趨勢：第一、政府扛起資本大支出的重任，擴大財政政策，全球債務將持續飆升。第二、COVID後，各國加大基礎建設投資及減少倚賴外國，包括能源獨立政策，在相關科技發展迅速後，成為各國的政策方向，新能源替代傳統能源。第三、各國政府推出各種誘因鼓勵產業重整遷回國內，創造本國經濟增長力道的機會。第四、5G物聯網帶來的科技應用，將提高生產力增加經濟成長步調。第五、5G高速大範圍涵蓋的建置，數位經濟及數位應用的生態系統更加完整，產業趨勢出現極大的變化。

在債市方面，大拇哥投顧認為，2021全球央行貨幣政策依舊寬鬆，提供流動性，創造最佳金融保護網，全球資本市場處於極度寬鬆的金融情勢下，經濟是否終於快速步上正軌，尚難定論，但可以確認是低利率的環境下，全球資本市場缺少避險資產，資金對追逐收益的渴望。

儘管央行很鴿派，大拇哥投顧分析，隨著經濟復甦，市場對通膨預期升溫，原物料市場在供給面不足，總體需求回溫下有機會上漲，帶動通貨膨脹上升，一旦通膨升高就會造成美債殖利率反彈，債券投資時點要再等等。

近期信用債市的價格幾乎都已回到疫情前水準，利差大幅收斂，大拇哥認為，2021信用債市場的流動性及降評風險的脆弱性偏高。以投資等級信用債為例，這些高評級公司，債務水準高，但受惠寬鬆貨幣政策享有低利息支出，但要是盈餘下滑或利率水準上揚時，將會面臨財務惡化信評下降的風險。高收益債券的發行公司，需錢孔急，卻在公司債市場大量籌資，若比較美國標普500企業和高收債指數企業，高收債發行公司的長期產業趨勢遠遠比不上標普500的產業組成。

(時報資訊)