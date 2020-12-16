一位女乘客在網路上控訴，14日晚間自三重乘坐國道客運前往台中，卻發現司機過台中不停，一路往台南開下去。乘客向客服反映，卻得到「先去台南，再安排坐車回台中」的回應，讓乘客完全氣炸。據悉，該客運主任表示，當晚已將客人轉送回台中，並與客人談妥賠償事宜。

一位女網友在臉書社團《爆料公社》發文，她搭乘14日晚間欲前往台中，便坐上一班自台北駛往台南，沿途停靠台中朝馬轉運站的國道客運，上車後一路熟睡待抵達台中。

未料，途中同車的乘客卻突然發現司機忘記下台中交流道，且客運正一路往台南行駛。後來司機停靠在雲林的西螺休息站，並提議用計程車送車上12位乘客回台中，孰知司機卻再度改口，說只能先開到台南新營，公司會再派車載乘客回台中。

原先預計下台中的乘客憤恨不平，不僅時間無端被耽誤，處理態度更讓眾人不滿，事後乘客也立刻撥打客服協助處理，客服卻在第一時間回應：「沒辦法處理，要等到早上，不然就是到新營會派車送台中的人回台中。」最終一行人依舊坐車至台南，再由公司派車接送回台中。

據《ETtoday新聞雲》報導，該客運主任事後出面道歉，並指出該晚已緊急派送專車將乘客轉送回台中，同時將主動聯繫乘客談妥賠償事宜，對司機過站不停進行懲處與教育，以防堵類似事件再次發生。

(中時新聞網)