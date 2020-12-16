一名女友日前發現公仔迷男友為了向網路賣家殺價，竟私下將她的個人照傳給對方，她發現後罵了男友，男友竟然辯稱「你IG（Instagram）上整天發照片都不怕」；男友認為她在社群平台上發布很多自拍照給網友看，為什麼不能讓他傳給賣家，不認為自己有錯。許多網友留言說，沒有經過同意就散布他人照片，此舉已違法。

該女友在《Zuvio 校園》發文抱怨，她的男友是公仔迷，日前她發現男友在跟一名公仔賣家網路上聊天，因為男友的大頭貼上有跟她的合照，該賣家覺得她很可愛，竟要求男友如果把她的照片給賣家，公仔就可以折抵1500元，結果男友真的答應了，讓她覺得相當噁心，「不知道他要照片的用途是什麼？會不會被散播。」

男友為了買公仔能折價，竟將女友的照片傳給賣家。（圖／翻攝自Zuvio 校園）

該女友之後罵了男友一頓，但男友竟然說公仔折價下來很便宜，覺得只是給照片沒有什麼大礙，男友甚至說她「ig整天發照片都不怕」，為什麼給別人一張照片就要大驚小怪，讓她相當傻眼。

許多網友看到文章後紛紛留言，「男友沒有經過同意就散布你的照片，可以提告了」、「怎麼可以利用女友」、「雖然IG有很多照片，但也是肖像權啊，都不能隨便拿去用」、「這男友被罵了還不知悔改，應該可以分手了」、「其實就是一種尊重的感覺」、「如果日後分手了，記得對方手機的照片要刪乾淨」。

(中時新聞網)