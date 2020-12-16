莫斯科古典芭蕾舞團從今起至27日來台灣巡迴演出，但入境後卻傳出有4名成員確診新冠肺炎，台北市長柯文哲16日下午前往中油大樓參加未來論壇時指出，他自己前一天就已建議中央暫停舞團演出。

俄羅斯三大芭蕾舞團之一的「莫斯科古典芭蕾舞團」，16日開始至27日為止將在台灣展開持續演出，帶來經典的「天鵝湖」、「胡桃鉗」兩個表演，吸引不少粉絲購票朝聖，但卻突然傳出有4名團員確診的消息，主辦單位聯合數位文創第一時間表示錯愕，隨後便宣布停演。

柯文哲表示，他昨天就建議中央暫停舞團演出，中央等到下午才宣布停演，他說「昨天就已經跟中央講了，只是他們當下沒想那麼多」。

莫斯科古典芭蕾舞團為俄羅斯三大芭蕾舞團之一，原訂於12月16日至12月20日在台北國家戲劇院演出，12月25日至12月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演，總共帶來12場經典的「天鵝湖」、「胡桃鉗」演出，但目前首場演出已經宣布停演，後續幾場演出仍在開會討論，不少購票民眾在網路上發表怨言，難掩失落心情。

(中時 )