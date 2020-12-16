蔡總統指示今年租金補貼擴大辦理、名額加倍、資格放寬，營建署將申請次數改為1年2次，第1次受理申請作業已於8月31日截止，第2次受理申請時間將於明年1月18日至2月5日。營建署表示，今年計畫戶數12萬戶中有分配2萬戶額度於第2次受理申請，有租金補貼需求的民眾要把握機會！

營建署表示，為落實擴大辦理租金補貼政策，今年整併以往住宅補貼及去年單身婚育租金補貼試辦方案的補貼對象，租金補貼戶數由現行6萬多戶調高至12萬戶，所得標準從平均每人每月所得應低於最低生活費1.5倍放寬為2.5倍，戶籍地也不用再跟租屋地相同縣市。但因政府資源有限，經審核通過的戶數若超過計畫戶數，則須進行評點，評點分數較高者可優先獲得補貼。

營建署指出，想申請租金補貼的民眾，可於明年1月18日至2月5日受理申請期間內，向租賃地或欲租賃地的直轄市、縣（市）政府提出申請。租金補貼金額依地區、是否單身及單身者之年齡調整為7種補貼級距。

由於中央流行疫情指揮中心已自12月1日啟動秋冬防疫專案，強制要求民眾進入洽公場所應佩戴口罩，以落實個人衛生防護。為減少疾病傳染的風險，營建署也鼓勵民眾多加利用線上申請方式。營建署說，第1次受理申請的線上申請比例已由2019年的11％大幅成長至29％，約為去年3倍。

(中時 )