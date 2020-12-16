一向被視為川普政府內的忠臣巴爾，因調查大選舞弊後宣稱查無不法，且早知道民主黨當選人拜登的兒子韓特遭司法部調查卻選擇隱瞞至今，而遭總統川普逼他在聖誕前夕離職。不過，美媒《國會山莊》報分析，自巴爾離職到拜登入主白宮內的這幾周，川普不僅想藉此空窗期特赦更多政治盟友，更想趁拜登未入白宮時加緊打擊他。

報導指出，部分共和黨人相信巴爾「被離職」，其實是自已想與一再無根據地聲稱大選遭竊的川普劃清界線；而川普在大選連任失利後，一再施壓司法部加強調查拜登與選舉舞弊。巴爾一向是外界眼中的川普忠臣，他在2019年2月的川普「通烏門」調查案中與川普站在同一邊，以及今年6月下令執法人員將白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square）上的和平示威群眾驅離，好讓川普進入附近的聖約翰教堂（St. John’s Episcopal Church）拍照。

不過，部分法界人士相信，巴爾與川普保持距離，正好顯示兩人關係實際上薄弱；而川普即將在數周後即將離開白宮，這一點也讓關係生變。華府特區民主黨籍檢察長拉辛（Karl A. Racine）表示，自從擔任司法部長以來，巴爾已完成川普的吩咐，對於川普許多不法行為而言，巴爾幾乎是共犯，但他卻沒有擺脫不法的管道，「我相信像在發生的，正因為巴爾不希望參與下一項不法事件」。

另外，川普也可能施壓未來的代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen），成立像是當年調查「通俄門」的特別調查委員會，加強調查拜登兒子韓特，但自川普任職總統以來，他已掩埋了白宮與司法部之間的傳統界線。不過法界人士認為，羅森身為美國律師公會的領導人物，他與之前的司法部長大不相同。

另外，在特赦通俄門核心人物之一的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）之後，川普也特赦許多政壇上的盟友，如前競選顧問史東（Roger Stone）、川普密友朱利安尼（Rudy Giuliani），以及川普家族內許多成員。

(中時新聞網)