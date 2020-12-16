公車更舒適！新北市近年全力推動電動公車，除目前橘5的20輛已上線，新北市交通局預計年底淡水可運860會再增20輛，目前還有76輛申請中，因應疫情，公車業者打算在電動公車裝設「主動式空氣淨化設備」，自動殺菌除臭，讓公車可怕悶臭味走入歷史。

新北市交通局長鍾鳴時16日指出，安全、智慧、綠能是新北市交通建設核心主軸，為推動綠能公車，今年底淡水客運860（三芝－捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭－捷運淡水站），全數改為電動公車，共計20輛車加入青春山海線的綠能運輸行列。

交通局運輸管理科長林詩欽說，目前正在申請的76輛電動公車，包括基隆客運的791與856路線，國光客運的578（原F215）、579（原F215）與582（原223），欣欣客運的819、三重客運的640與光華客運的813，預計在明年陸續上路。

配合疫情生活，國光客運也將在通過申請後，578、579、582路線的電動公車增設「主動式空氣淨化設備」，全程消毒車內空氣的病毒，利用「高階氧」淨化因子在空氣中主動碰撞汙染物，破壞細菌的細胞膜及病毒的蛋白質，發揮殺菌、消毒作用，也能吸附懸浮微粒，不僅減少病毒，也能去除臭味。林詩欽強調，原本的75％酒精消毒會維持，提供乘客多重保障。

(中時 )