賊闖萬華大樓偷9萬 一周後再來當場被逮

36歲江姓竊盜通緝犯2日潛入環河南路某大樓，從其中1戶住家偷走9萬多元財物，竊案發生讓整棟大樓十分緊張，特地調閱監視器洗成照片，呼籲住戶提防，本月9日食髓知味的江嫌，竟又跑回同棟大樓，因行跡可疑被住戶發現，當場報警逮人。

警方2日接獲民眾報案，指他工作外出2天，2日返家時，發現住家大門遭人破壞，竊賊潛入翻箱倒櫃，經清點後損失1萬餘元現金，還有金項鍊、戒指共約8萬餘元。

經調閱監視器，發現1名男子戴著帽子和口罩，假裝住戶走進大樓，還很自然地和警衛點頭，離開時也是毫不避諱地從大門離開，警方研判是老經驗的慣竊。

大樓發生竊案引發住戶不安，立刻印製竊賊的形貌相互提醒，本月9日，江嫌竟然真的又跑回來，正當他在外觀望，伺機潛入時，因行跡鬼崇被住戶懷疑，最後報警逮人。

江姓犯嫌在萬華犯下多起竊案，11月時也前往青年國宅，假裝住戶潛入，偷走某住家1萬5000元的天珠。江被逮後，還否認監視器中的男子就是他，但警方根據現場採獲的DNA，訊後仍依竊盜罪將他送辦。

(中時 )