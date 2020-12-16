隔夜美股率先點燃「聖誕行情」，在新激勵措施可望過關鼓舞下全面強彈、那指再創新高，台股亦收拾起昨日寫下12月以來最大跌點及三大法人最大減碼金額之悲情，在晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)重振雄風，帶動IC設計、被動元件等相關族群走高，傳產股玻璃、汽車、電機活蹦亂跳，推升指數大漲逾200點，收復5日均線及14300點大關，終場加權指數大漲235.94點為14304.46點，成交值為2499.25億元。今日外資(不含外資自營商)買超293.4231億元，投信買超3.1099億元，自營商賣超24.4192億元，三大法人買超272.11億元。

明日配息2.5元的晶圓代工一哥台積電(2330)在董座劉德音對明年營運掛保證後，今日揮別連三黑K噩夢重返五日線，帶動聯電(2303)同步回神走揚，而iPhone明年總產量看升，激勵蘋果股價大漲5%，亦為近期弱勢的台廠蘋果鏈注入強心針，在大立光(3008)及臻鼎-KY(4958)等止跌反彈帶動下，玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、穩懋(3105)及台郡(6269)等紅通通。IC設計族群火力全開，偉詮電(2436)、通嘉(3588)、立積(4968)、通泰(5487)齊聲漲停，凌泰(6198)、譜瑞-KY(4966)、類比科(3438)、驊訊(6237)緊跟在後聯袂強彈。PCB族群亦不遑多讓，金像電(2368)、嘉聯益(6153)、志聖(2467)、柏承(6141)等齊步走揚。

新冠疫苗於全球陸續開打致運輸題材大爆發，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)雙雙高飛，貨櫃三傑長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)順風前行。餐飲股新軍揚秦(2755)上櫃首日大漲逾1成，蜜月行情甜如蜜，點火美食-KY(2723)、王品(2727)雙雙大漲逾半根停板。工具機股利多不斷，上銀(2049)在營運長線看好下放量攻頂、寫逾2年高價，亞德客-KY(1590)獲匯豐證券大舉調升推測合理股價至1,150元，並給予「買進」投資評等，今日聞訊彈升4.7%進逼900元大關，炒熱傳產千金話題。金融股亦在富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、玉山金(2884)等聯手出擊下強勢表態。

在美國新激勵措施可望過關以及全球新冠疫苗陸續開打下，外資投資氛圍轉趨樂觀，在台積電除息前夕送大禮，今日買超293.42億元，金額創下今年第一大，並為今年首度買超逾250億元，並拿下歷史第七高紀錄。5日RSI為62.71，10日RSI為65.62，9日K值為62.65，9日D值為70.30，20日乖離率為2.03。美股大漲激勵台股跟進強彈逾200點，在台指期順勢拉高結算下，不但回到14300點更重返5日均線，化解短線下探危機。根據以往經驗觀察，年底前將有作帳題材，大幅度回檔機率較低，若漲多震盪換手整理，反較有利元月效應行情表現。就技術面觀察，多方操作以月線13,992點為判斷依據，預估13,600點將具強勁支撐，上檔壓力14,500點，建議拉回可在類股輪動格局中選股作多。

分析師預期2021年台股「前高後低」，主要行情會集中在上半年，電子產業中小型股有機會表現，一旦疫苗研發更明確，今年大跌的傳產類股也會回升。解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能；但市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。台股操作布局建議，中期選股留意半導體、5G相關、ABF、車用電子、資料中心相關等電子股，近期強勢的DRAM、面板與被動元件等待整理降溫後低接；傳產股聚焦疫苗受惠股、綠能相關及航運、鋼鐵、原物料等類股。

(時報資訊)